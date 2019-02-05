2019-02-05T04:39:52+03:00
Общество

До 7 февраля в Амурской области прогнозируют морозы до -45 градусов

Такие температуры больше характерны для января
Юлия ГОМАН
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Усиление морозов в области ожидается с 5 по 7 февраля.Усиление морозов в области ожидается с 5 по 7 февраля.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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«Утро 5 февраля: в Благовещенске температура -34,8 градуса, в Зейском и Селемджинском районах до -44…-45 ... Днем едва до -20..-25°, а на севере не выше -30°. Такие морозы под стать январю, а догнали нас в феврале...», - такой записью «порадовали» сотрудники Амурского гидрометцентра своих подписчиков в «Инстаграме».

Об усилении морозов амурчан предупреждает и региональное управление МЧС, призывая людей к осторожности, поскольку сильные морозы могут привести к нарушению работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики. Также в холода растет число бытовых пожаров, поскольку люди начинают активнее топить печки в частных домах и пользоваться обогревателями в квартирах.

Сообщается также, что среднесуточная температура в начале февраля нынче установилась на 3-4 градуса ниже многолетних значений. В Тындинском, Сковородинском, Зейском и Селемджинском районах и вовсе доходило до 40 - 45 градусов со знаком минус. Усиление морозов в области ожидается с 5 по 7 февраля. Причем не только по северу, но и центральных и южных районах! В частности, по ночам температура будет опускаться до - 40 …- 45 градусов. Днем прогнозируется -25… -30 градусов. Одевайтесь теплее!

К слову, ранее погода амурчан побаловала - январь-2019 в Благовещенске стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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