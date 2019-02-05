Благовещенский дворник избил коллегу и попал под суд

СЕГОДНЯ 05:06 2019-02-05T05:06:53+03:00

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Благовещенский городской суд вынес приговор 51-летнему дворнику за причинение тяжкого вреда здоровью своему коллеге. Конфликт между двумя мужчинами случился осенью 2017 года. В один из вечеров к дворнику пришел коллега, мужчины начали разговаривать, а потом поссорились. Знакомый начал размахивать руками перед лицом осужденного, да еще и нецензурно выражался при этом. Тому такое поведение не понравилось, мужчина вышел из себя и ударил коллегу кулаком в живот. Да так сильно, что у потерпевшего случился разрыв селезенки.

- Подсудимый вину в совершении преступления не признал, в содеянном не раскаялся. Суд учел обстоятельства по делу и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Амурской области.

К слову, приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU