Ради проверки на бешенство в Приамурье в январе застрелили и исследовали 200 диких животных

СЕГОДНЯ 06:08 2019-02-05T06:08:33+03:00

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Активная фаза мониторинга распространения вируса бешенства среди лесных обитателей в Амурской области завершилась. За один только январь для лабораторных исследований было отстреляно 200 диких животных. Большая часть из них - лисицы (161 животное). Также исследовали 34 соболя, четырех енотовидных собак и одного волка. К счастью, в этом месяце новых случаев заболевания не выявили.

Как сообщает пресс-служба правительства области, всего за время мониторинга специалисты исследовали 360 зверей. Из них у 12-ти нашли опасный вирус. Большинство добытых животных - это опять-таки лисицы (более 290 особей). Впрочем, на популяцию этих зверей мониторинг особо не повлиял.

- В прошлом году численность лисиц в ряде районов Амурской области превышала максимально допустимый показатель, поэтому мониторинговый отстрел отрицательно на состояние популяции не повлияет. К тому же лисы довольно быстро размножаются. Если в 2017 году, по данным зимних маршрутных учетов, в регионе было 4072 лисицы, уже в 2018 году их количество составило 4821 особь, - рассказал начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко.

Напомним, бешенства в Приамурье не было уже много лет. Но в ноябре 2018-го внезапно вирус появился снова. Первой жертвой стала корова в одном из хозяйств в Михайловском районе. Сейчас карантин по бешенству частично снят.

ИСТОЧНИК KP.RU