2019-02-05T06:08:33+03:00
Общество

Ради проверки на бешенство в Приамурье в январе застрелили и исследовали 200 диких животных

Новых случаев заражения не зафиксировали
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Активная фаза мониторинга распространения вируса бешенства среди лесных обитателей в Амурской области завершилась. За один только январь для лабораторных исследований было отстреляно 200 диких животных. Большая часть из них - лисицы (161 животное). Также исследовали 34 соболя, четырех енотовидных собак и одного волка. К счастью, в этом месяце новых случаев заболевания не выявили.

Как сообщает пресс-служба правительства области, всего за время мониторинга специалисты исследовали 360 зверей. Из них у 12-ти нашли опасный вирус. Большинство добытых животных - это опять-таки лисицы (более 290 особей). Впрочем, на популяцию этих зверей мониторинг особо не повлиял.

- В прошлом году численность лисиц в ряде районов Амурской области превышала максимально допустимый показатель, поэтому мониторинговый отстрел отрицательно на состояние популяции не повлияет. К тому же лисы довольно быстро размножаются. Если в 2017 году, по данным зимних маршрутных учетов, в регионе было 4072 лисицы, уже в 2018 году их количество составило 4821 особь, - рассказал начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко.

Напомним, бешенства в Приамурье не было уже много лет. Но в ноябре 2018-го внезапно вирус появился снова. Первой жертвой стала корова в одном из хозяйств в Михайловском районе. Сейчас карантин по бешенству частично снят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за морозов в амурском Белогорске часть школьников будет учиться дома
Благовещенский дворник избил коллегу и попал под суд
До 7 февраля в Амурской области прогнозируют морозы до -45 градусов
В Благовещенске при столкновении двух иномарок пострадал 9-летний ребенок
До Приамурья добрался грипп: подтверждено 13 случаев заболевания
Приамурью больше не грозит потоп из-за оползня на реке Бурее
В Белогорске станет меньше муниципальных служащих
Семейная пара из Приамурья организовала наркопритон
Амурские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
Красная книга Приамурья пополнилась редкими видами птиц и животных
Одиноким благовещенским пенсионеркам к 8 Марта подарят цветы
Для благовещенских малышей откроют дополнительные ясельные группы
В Приамурье для поддержки предпринимателей создают единый портал
Губернатор Приамурья о последствиях оползня: Угрозы подтопления населенных пунктов нет
Благовещенца осудили за мошенничество с соей на миллион рублей