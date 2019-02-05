2019-02-05T06:37:04+03:00
Общество

Из-за морозов в амурском Белогорске часть школьников будет учиться дома

Уроки отменили у начальных классов
Юлия ГОМАН
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В Белогорске Амурской области в начальной школе отменили занятия. Виной тому сильные морозы. К примеру, сегодня по данным городской метеостанции было 37 градусов со знаком минус. Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, решение об отмене занятий принял мэр Станислав Мелюков.

Однако нельзя сказать, что у ребят незапланированные каникулы - учиться школьники будут дистанционно с 6 по 8 февраля.

- Родители будут получать домашние задания через «Дневник.ru», - пояснила председатель комитета по образованию Ирина Губина.

Напомним, по прогнозам синоптиков Приамурье ждут 40-градусные морозы вплоть до 7 февраля. Погода сейчас вообще не радует амурчан: после рекордно теплого января февраль резко напомнил, что вообще-то зима продолжается. Среднесуточная температура в начале этого месяца установилась на 3-4 градуса ниже многолетних значений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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