Из-за морозов в амурском Белогорске часть школьников будет учиться дома
В Белогорске Амурской области в начальной школе отменили занятия. Виной тому сильные морозы. К примеру, сегодня по данным городской метеостанции было 37 градусов со знаком минус. Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, решение об отмене занятий принял мэр Станислав Мелюков.
Однако нельзя сказать, что у ребят незапланированные каникулы - учиться школьники будут дистанционно с 6 по 8 февраля.
- Родители будут получать домашние задания через «Дневник.ru», - пояснила председатель комитета по образованию Ирина Губина.
Напомним, по прогнозам синоптиков Приамурье ждут 40-градусные морозы вплоть до 7 февраля. Погода сейчас вообще не радует амурчан: после рекордно теплого января февраль резко напомнил, что вообще-то зима продолжается. Среднесуточная температура в начале этого месяца установилась на 3-4 градуса ниже многолетних значений.
ИСТОЧНИК KP.RU