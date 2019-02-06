Из областной больницы в Благовещенске утром эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 04:25 2019-02-06T04:25:17+03:00

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Утро 6 февраля для некоторых амурчан выдалось тревожным. Из Амурской областной больницы эвакуировали персонал и пациентов. По словам очевидцев, оставили только лежачих больных в стационаре, остальных вывели на улицу. На месте работали спасатели, кинологи с собакой, полиция. Также, по словам людей, на территории больницы стояла пожарная машина. К счастью, тревога оказалась ложной.

- Сегодня поступило сообщение о заминировании корпуса одного из лечебных учреждений Благовещенска. Специалистами осуществлены обследования зданий. Предметы, представляющие опасность, не обнаружены, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Сейчас полиция ищет автора сообщения о бомбе. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Напомним, совсем недавно в Благовещенске прокатилась целая волна сообщений о минировании различных учреждений. Массовая эвакуация 25 января прошла в нескольких школах, вузах и торговых центрах областной столицы. Сообщения о минировании также оказались ложными.

Из амурской областной больницы эвакуировали людей.

ИСТОЧНИК KP.RU