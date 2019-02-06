2019-02-06T05:01:17+03:00
Происшествия

Двух бывших сотрудников УФСИН осудили за махинации с госконтрактами на 9 миллионов рублей

Отбывать наказание они должны в колонии-поселении
Полина ОЗЕРОВА
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На скамье подсудимых оказались бывший замначальника УФСИН России по Амурской области и бывший начальник тылового обеспечения. Оба попались на использовании служебных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Свое дело они провернули еще в 2015 году. Как установили на суде, между областным управлением Федеральной службы исполнения наказаний и ведомственным предприятием заключили госконтракты на поставку продовольствия. Цена вопроса - около 9,7 миллиона рублей. Когда предприятие свои обязательства по контракту не выполнило, обвиняемые решили создать видимость бесперебойного обеспечения подразделений УФСИН продовольствием. Были подготовлены документы, по которым управление оплатило продукцию, которой на самом деле не было. Преступление выявили сотрудники Амурского управления ФСБ.

- Приговором Благовещенского городского суда бывшему заместителю начальника УФСИН России по Амурской области назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, бывшему начальнику тылового обеспечения УФСИН России по Амурской области - в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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