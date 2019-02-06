2019-02-06T05:09:16+03:00
Досуг

Благовещенцы смогут увидеть, как выглядели дореволюционные царские банкноты

Выставка в Амурской областной библиотеке расскажет об истории бумажных денег в России
Полина ОЗЕРОВА
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Интересно, что бумажные деньги появились в России из-за нехватки денег в казне. Фото: libamur.ruИнтересно, что бумажные деньги появились в России из-за нехватки денег в казне. Фото: libamur.ru
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«Ассигнационный рубль» - так называется выставка, посвященная этому самому рублю. Она приурочена к 250-летию появления бумажных денег в России. Именно такие деньги были в ходу в Российской империи с 1769 по 1 января 1849 года. Всего было четыре выпуска российских ассигнаций: в 1769 - 1785, 1786 - 1818, 1802 и 1818 - 1843 годах.

Интересно, что бумажные деньги появились в России из-за нехватки денег в казне. Екатерина II издала манифест, в котором говорилось о создании двух государственных банков. Они должны были не только выпускать бумажные деньги, но и обменивать их на медные монеты. От новых бумажных денег была сплошная выгода: производить их дешевле, да и перевозить легче.

Об истории денежной реформы рассказывают материалы из фондов областной научной библиотеки. Например трехтомник, изданный Центробанком, «Денежное обращение России», «Деньги России» - издание, посвященное их тысячелетию, и так далее. Также на выставке можно будет посмотреть, как выглядели дореволюционные царские банкноты.

Амурская областная научная библиотека

ул. Ленина, 139

ИСТОЧНИК KP.RU

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