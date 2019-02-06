Из-за 40-градусных морозов в Благовещенске установили режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 06:55 2019-02-06T06:57:02+03:00

Холодно не только по северным, но и по центральным и южным районам области. Фото: Иван ПРОХОРОВ

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В Благовещенске установили режим повышенной готовности. Виной тому морозы, которые настигли Приамурье под влиянием антициклона. Причем холодно не только по северным, но и по центральным и южным районам области. Ночью температура будет опускаться до -40…-45 градусов. Напомним, ранее сообщалось, что сильные морозы прогнозируются в области до 7 февраля. И это после рекордно теплого января!

Благовещенское управление по делам ГОЧС сообщает, что на территории городского округа из-за холодов может вырасти число аварий на объектах жизнеобеспечения населения, а также число дорожно-транспортных происшествий. Холода могут также грозить обморожением и травмами. Особое внимание призывают уделить детям. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

ВАЖНО!

При возникновении несчастных случаев обращайтесь в единую службу спасения по телефону 112. Телефон старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 778-112.

ИСТОЧНИК KP.RU