В Приамурье до 9 мая в новые квартиры переедут шесть вдов ветеранов Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-06T09:19:07+03:00

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До Дня Победы в Амурской области справить новоселье должны шесть вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Три из них живут в Благовещенске, еще по одной в Ивановском, Сковородинском и Бурейском районах. На обеспечение амурчанок жильем потратят 13,6 миллиона рублей. С подбором жилья им должны помочь местные власти и органы соцзащиты. Об этом было сказано на рабочем заседании правительства региона.

Как сообщает пресс-служба правительства, средства на приобретение квартир ветеранам выделяются с 2008 года. За это время в Приамурье жилье получили уже 2199 человек.

Помощь оказывается также при проведении ремонта в домах инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. К 5 апреля муниципалитеты должны отправить в минсоцзащиты данные о необходимости ремонта с примерными расчетами по его проведению.

- Нам необходимо организовать проведение текущих ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов войны из числа тружеников тыла, вдов участников войны, несовершеннолетних узников фашизма. Эту работу нельзя останавливать. Необходимо предусматривать денежные средства на данные цели в местных бюджетах, привлекать управляющие компании, обслуживающие организации, помощь волонтеров, спонсоров, - отметила министр социальной защиты населения Приамурья Наталья Киселева.

ИСТОЧНИК KP.RU