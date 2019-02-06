В Амурской области часть жилых домов исключат из программы капремонта

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-06T09:54:48+03:00

Речь идет о постройках, где меньше пяти квартир

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Некоторые жилые дома в Приамурье могут исключить из областной программы капитального ремонта. Это касается тех домов, где меньше пяти квартир. Причина - соответствующие изменения, внесенные в Жилищный кодекс РФ в декабре 2018 года. Дома с числом квартир меньше пяти исключены из региональной программы в соответствии с законом Амурской области от 1 февраля 2019 года. Однако платежные квитанции на капремонт их жильцам перестанут приходить лишь с марта, поскольку закон вступит в силу только после опубликования.

- Всего при формировании региональной программы капитального ремонта Амурской области был внесен 71 такой дом. В соответствии с законом, средства фонда капитального ремонта будут возвращены собственникам помещений в таком многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт, - сообщает Фонд капремонта Амурской области.

Также в соответствии с Жилищным кодексом России из программы исключаются многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу.

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Если дом исключили из программы

Чтобы вернуть уплаченные ранее взносы на капремонт, собственникам необходимо предоставить в фонд капремонта:

- заявление на возврат ранее уплаченных средств;

- копию паспорта собственника;

- документ, подтверждающий право собственности;

- копию ИНН;

- банковские реквизиты счета, на который будут переведены денежные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU