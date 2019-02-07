В Благовещенске при столкновении двух иномарок пострадал трехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 06:05 2019-02-07T06:05:54+03:00

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ДТП, в котором пострадал совсем юный пассажир, случилось в Благовещенске 6 февраля. На улице Зейской в районе дома №252 водитель на автомобиле марки Hyundai Solaris, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении ехавшей на встречу Mazda Demio. В результате столкновения пострадал трехлетний малыш из второй машины. Ребенок получил травмы, хотя и ехал в автокресле, из-за того, что удар был сильным.

Это уже четвертое ДТП за шесть дней, в котором пострадал ребенок. Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают, что именно от взрослых зависит безопасность несовершеннолетних пассажиров. Поэтому водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и так далее.

В целом за прошедшие сутки в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 18 ДТП, в двух из них пострадали люди. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU