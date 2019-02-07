Сотрудники амурского министерства встретили «под елочкой» актера Андрея Чадова

СЕГОДНЯ 06:12 2019-02-07T06:18:00+03:00

Неожиданная встреча произошла в Зее, куда Чадов приехал со спектаклем, а работники министерства - в командировку. Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

«Вот так под елочкой неожиданно встретились с Андреем Чадовым. Известный актер поделился впечатлениями: говорит, очень красиво, но холодно», - так подписали это фото сотрудники министерства экономического развития и внешних связей Амурской области в «Инстаграме». Неожиданная встреча произошла в Зее, куда Чадов приехал со спектаклем, а работники министерства - в командировку, чтобы готовиться ко второму туристическому форуму AmurTravel.

Несмотря на 40-градусные морозы, природа Зейского района очаровала всех. Сам актер на своей странице даже выложил целое видео - прогулка по Зейскому водохранилищу под песню группы Pink Floyd.

«Очень красиво! Видео завораживает!!! Наша планета прекрасна! Спасибо за отличное видео! Хорошее настроение обеспечено благодаря Вам и Вашему таланту! Очень круто!» - порадовался в комментариях к посту артиста один из его подписчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/690505" frameborder="0"></iframe> Прогулка по Зейскому водохранилищу от Андрея Чадова.Видео опубликовано на странице актера instagram.com/andreychadov

ИСТОЧНИК KP.RU