Сотрудники амурского министерства встретили «под елочкой» актера Андрея Чадова
«Вот так под елочкой неожиданно встретились с Андреем Чадовым. Известный актер поделился впечатлениями: говорит, очень красиво, но холодно», - так подписали это фото сотрудники министерства экономического развития и внешних связей Амурской области в «Инстаграме». Неожиданная встреча произошла в Зее, куда Чадов приехал со спектаклем, а работники министерства - в командировку, чтобы готовиться ко второму туристическому форуму AmurTravel.
Несмотря на 40-градусные морозы, природа Зейского района очаровала всех. Сам актер на своей странице даже выложил целое видео - прогулка по Зейскому водохранилищу под песню группы Pink Floyd.
«Очень красиво! Видео завораживает!!! Наша планета прекрасна! Спасибо за отличное видео! Хорошее настроение обеспечено благодаря Вам и Вашему таланту! Очень круто!» - порадовался в комментариях к посту артиста один из его подписчиков.
Прогулка по Зейскому водохранилищу от Андрея Чадова.Видео опубликовано на странице актера instagram.com/andreychadov
ИСТОЧНИК KP.RU