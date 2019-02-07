2019-02-07T06:18:00+03:00
Общество

Сотрудники амурского министерства встретили «под елочкой» актера Андрея Чадова

Артист приехал в Зею со спектаклем [видео]
Полина ОЗЕРОВА
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Неожиданная встреча произошла в Зее, куда Чадов приехал со спектаклем, а работники министерства - в командировку.Неожиданная встреча произошла в Зее, куда Чадов приехал со спектаклем, а работники министерства - в командировку.Фото: СОЦСЕТИ
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«Вот так под елочкой неожиданно встретились с Андреем Чадовым. Известный актер поделился впечатлениями: говорит, очень красиво, но холодно», - так подписали это фото сотрудники министерства экономического развития и внешних связей Амурской области в «Инстаграме». Неожиданная встреча произошла в Зее, куда Чадов приехал со спектаклем, а работники министерства - в командировку, чтобы готовиться ко второму туристическому форуму AmurTravel.

Несмотря на 40-градусные морозы, природа Зейского района очаровала всех. Сам актер на своей странице даже выложил целое видео - прогулка по Зейскому водохранилищу под песню группы Pink Floyd.

«Очень красиво! Видео завораживает!!! Наша планета прекрасна! Спасибо за отличное видео! Хорошее настроение обеспечено благодаря Вам и Вашему таланту! Очень круто!» - порадовался в комментариях к посту артиста один из его подписчиков.

Прогулка по Зейскому водохранилищу от Андрея Чадова.Видео опубликовано на странице актера instagram.com/andreychadov

ИСТОЧНИК KP.RU

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