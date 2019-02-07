Водителей в Приамурье ждут 76 пунктов обогрева

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-07T09:49:56+03:00

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40-градусным морозам, которые пришли в Приамурье на этой неделе, конца пока что не видно. Региональное управление МЧС предупреждает амурчан, что на трассах области их ждут пункты обогрева. Всего их 76: из них 50 стационарных (кафе, автозаправочные станции и комплексы), 25 подвижных (автобусы и автомобили, которые могут быстро приехать на помощь) и один мобильный.

- Для мониторинга обстановки на дорогах и оперативного реагирования для оказания помощи населению дежурство осуществляют 44 оперативные группы. Помочь автомобилистам в случае необходимости готовы 104 человека и 40 единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Также в МЧС назвали опасные участки автомобильных дорог. Так, крутые спуски и подъемы поджидают водителей здесь:

- Архаринский район - Урильский подъем протяженностью два километра с 1760 по 1762 км трассы;

- Тындинский район - в 10 км от поселка Джелтулак, с 66 по 73 км трассы.

А эти участки федеральных и региональных дорог подвержены гололедице и снежным заносам:

- участок с 1332 км по 1360 км в Шимановском районе;

- участок c 1563 по 1600 км трассы в Ромненском и Октябрьском районах;

- участок автодороги Введеновка - Февральск - Экимчан с 304 км по 306 км в Селемджинском районе;

- участок с 44 км по 54 км дороги Завитинск - Поярково в Михайловском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU