Празднование 45-летия БАМа в Амурской области растянется на год

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-07T11:06:02+03:00

Так в Приамурье пять лет назад встречали юбилейный поезд в честь 40-летия БАМа. В этом году все должно пройти не менее эффектно. Фото: Сергей ПЕТРОВ

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В правительстве Приамурья обсудили подготовку к торжествам по случаю 45-летия БАМа. По словам главы амурского минтранса Александра Зеленина, уже составлен предварительный план мероприятий. Часть из них будет проходить в течение всего 2019-го года, но основные запланированы на июль.

Как сообщает пресс-служба правительства Приамурья, итоговый план мероприятий утвердят в конце февраля. Его скорректируют после обследования инфраструктуры БАМа - социальных объектов, ЖКХ, мест проведения праздничных мероприятий и так далее.

- БАМ очень важен для нашего региона, поэтому празднование 45-летия должно пройти на высоком уровне. На трассе находится немало населенных пунктов, поэтому наши действия должны быть четко скоординированы. Реализацией мероприятий плана будет заниматься специально созданная рабочая группа. Важно, что 45-летие БАМа - это не только праздничные мероприятия, но и возможность улучшения социальной инфраструктуры, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

К юбилею Байкало-Амурской магистрали готовятся и железнодорожники. В частности, планируется пустить юбилейные и эстафетные поезда, а корме того, в Тынду приедут ветераны строительства дороги. Также в честь памятной даты обещают оказать помощь социальным объектам в населенных пунктах на БАМе.

Как Амурская область пять лет назад отмечала 40-летие БАМа, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU