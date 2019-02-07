2019-02-07T11:06:02+03:00
Общество

Празднование 45-летия БАМа в Амурской области растянется на год

Основные торжества пройдут в июле
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Так в Приамурье пять лет назад встречали юбилейный поезд в честь 40-летия БАМа. В этом году все должно пройти не менее эффектно. Фото: Сергей ПЕТРОВТак в Приамурье пять лет назад встречали юбилейный поезд в честь 40-летия БАМа. В этом году все должно пройти не менее эффектно. Фото: Сергей ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

В правительстве Приамурья обсудили подготовку к торжествам по случаю 45-летия БАМа. По словам главы амурского минтранса Александра Зеленина, уже составлен предварительный план мероприятий. Часть из них будет проходить в течение всего 2019-го года, но основные запланированы на июль.

Как сообщает пресс-служба правительства Приамурья, итоговый план мероприятий утвердят в конце февраля. Его скорректируют после обследования инфраструктуры БАМа - социальных объектов, ЖКХ, мест проведения праздничных мероприятий и так далее.

- БАМ очень важен для нашего региона, поэтому празднование 45-летия должно пройти на высоком уровне. На трассе находится немало населенных пунктов, поэтому наши действия должны быть четко скоординированы. Реализацией мероприятий плана будет заниматься специально созданная рабочая группа. Важно, что 45-летие БАМа - это не только праздничные мероприятия, но и возможность улучшения социальной инфраструктуры, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

К юбилею Байкало-Амурской магистрали готовятся и железнодорожники. В частности, планируется пустить юбилейные и эстафетные поезда, а корме того, в Тынду приедут ветераны строительства дороги. Также в честь памятной даты обещают оказать помощь социальным объектам в населенных пунктах на БАМе.

Как Амурская область пять лет назад отмечала 40-летие БАМа, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителей в Приамурье ждут 76 пунктов обогрева
Сотрудники амурского министерства встретили «под елочкой» актера Андрея Чадова
В Благовещенске при столкновении двух иномарок пострадал трехлетний ребенок
В Амурской области часть жилых домов исключат из программы капремонта
В Приамурье до 9 мая в новые квартиры переедут шесть вдов ветеранов Великой Отечественной войны
Из-за 40-градусных морозов в Благовещенске установили режим повышенной готовности
Благовещенцы смогут увидеть, как выглядели дореволюционные царские банкноты
Двух бывших сотрудников УФСИН осудили за махинации с госконтрактами на 9 миллионов рублей
Из областной больницы в Благовещенске утром эвакуировали людей
Из-за морозов в амурском Белогорске часть школьников будет учиться дома
Ради проверки на бешенство в Приамурье в январе застрелили и исследовали 200 диких животных
Благовещенский дворник избил коллегу и попал под суд
До 7 февраля в Амурской области прогнозируют морозы до -45 градусов
В Благовещенске при столкновении двух иномарок пострадал 9-летний ребенок
До Приамурья добрался грипп: подтверждено 13 случаев заболевания
Приамурью больше не грозит потоп из-за оползня на реке Бурее
В Белогорске станет меньше муниципальных служащих
Семейная пара из Приамурья организовала наркопритон
Амурские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
Красная книга Приамурья пополнилась редкими видами птиц и животных
Одиноким благовещенским пенсионеркам к 8 Марта подарят цветы
Для благовещенских малышей откроют дополнительные ясельные группы
В Приамурье для поддержки предпринимателей создают единый портал
Губернатор Приамурья о последствиях оползня: Угрозы подтопления населенных пунктов нет
Благовещенца осудили за мошенничество с соей на миллион рублей