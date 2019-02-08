2019-02-08T05:04:59+03:00
Политика

Уволился глава избиркома Приамурья

Председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский оставил свой пост
Алексей КОЗЫРИН
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Николай Неведомский, с 2011 года возглавлявший амурский избирком, ушел по собственному желанию. 7 февраля во время очередного заседания областной избирательной комиссии он подал заявление об отставке. Его обязанности пока будет исполнять Александр Василенко.

Конкретные причины ухода Неведомского пока неизвестны – сам он не комментирует ситуацию. В избирком, сразу на пост руководителя, он пришел в 2011 году, в 2016 был переизбран. Срок его полномочий заканчивался лишь в 2021 году.

До этого Николай Алексеевич в течение годы был сити-менеджером Благовещенска, а с 2004 по 2010 год возглавлял аппарат областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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