«Лыжню России» в ряде районов Приамурья перенесли из-за морозов
Ежегодные лыжные соревнования «Лыжня России» будут перенесены на неделю в нескольких городах и районах Амурской области
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Власти Приамурья приняли решение сместить на неделю проведение «Лыжни России». Речь идет о населенных пунктах самых северных районов области – Тындинского, Зейского и Шимановского. Не будет лыжни и в городах – Тынде и Зее. Здесь соревнования перенесли с 9 на 17 февраля.
Аналогичное решение приняла и администрация города Циолковский. «Лыжня России», которая должна была состояться здесь 10 февраля, пройдет лишь 18.
В министерстве спорта Приамурья заверили, что полностью отменять это массовое спортивное мероприятие не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU