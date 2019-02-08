2019-02-08T09:09:44+03:00
Общество

Следователи выяснили, когда появилось массовое захоронение под Благовещенском

Останкам людей, обнаруженных в братской могиле возле областного центра Приамурья оказалось по 100 лет
Алексей КОЗЫРИН
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Следователи считают, что останкам людей, найденным в массовом захоронении в Верхнеблаговещенска около 80-100 лет. Таки данные они получили в результате специально сделанной экспертизы. Останки, напомним, были обнаружены благовещенцем при строительстве коттеджа (экскаватор рыл яму под котлован).

Правоохранительные органы установили также, что в могиле в одно и то же время оказались 23 человека. У всех у них были обнаружены огнестрельные ранения. Учитывая этот факт, а также примерное время смерти (1918-1938 годы), следователи считают, что найденные останки – жертвы репрессий. Кто произвел и при каких обстоятельствах расстрелял этих людей, попытаются установить историки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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