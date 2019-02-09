В микрорайоне Благовещенска больше 4 тысяч человек остались без тепла

СЕГОДНЯ 05:32 2019-02-09T05:32:55+03:00

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В Благовещенске 18 жилых домов и 9 организаций в микрорайоне остались без тепла. Случился прорыв трубы, который устарняли всю ночь.

Авария случилась 8 февраля. В районе жилого дома, расположенного по адресу ул. Институтская, 5, произошел порыв трубы теплоснабжения.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в результате была ограничена подача тепла в 18-ти многоквартирных жилых домах, в которых проживает 4120 человек, из них 1373 - дети. Также без тепла остались 9 организаций.

- Вечером стали чувствовать, что в квартире холодно, - поделилась жительница микрорайона Евгения. – Инстинктивно начали надевать кофты и штаны, потом потрогали батареи, а они холодные. Пришлось включать обогреватели, духовку открывать, чтобы теплее было. Где-то к утру тепло появилось, службы сработали оперативно.

Работы по устранению аварии проводила аварийно-восстановительная бригада АКС «Амуртеплосетьсервис». Их завершили около 3.15 9 февраля, теплоснабжение вернулось в дома в полном объеме.

Также на месте работали оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области и Благовещенский пожарно-спасательный гарнизон.

В то же время благовещенской прокуратурой была организована проверка по факту аварии. Специалисты взяли на контроль ход аварийно-восстановительных работ. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU