В ДТП в Тамбовском районе погибла 60-летняя женщина

СЕГОДНЯ 05:47 2019-02-09T06:36:12+03:00

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В Тамбовском районе 8 февраля случилась авария, где погибла женщина. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области, в Тамбовском районе произошло ДТП около 16:00. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris, которым управлял водитель 1956 года рождения, и Toyota Caldina с водителем 1988 года рождения за рулем. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир из автомобиля Hyundai Solaris, 1958 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Также, Следственным отделом ОМВД России по Тамбовскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В отношении водителя автомобиля Hyundai Solaris избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU