Средняя заплата амурчан составила 42 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-09T13:27:44+03:00

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Амурстат подвел итоги по средней и реальной оплате труда за 2018 год, показатели как всегда отличаются.

Как сообщает Амурстат, среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий в январе-декабре 2018 года насчитывала 42290,5 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года она выросла на 11,6%. Реальная же заработная плата рассчитывается с учетом индекса потребительских цен. Она составила 108,5% по сравнению с реальной зарплатой за январь-декаьрь 2017 года.

Конечно, начисление зарплаты зависит от деятельности предприятий. Например, самый высокий уровень заработной платы сложился в организациях, занимающихся транспортировкой и хранением - больше 57 тысяч рублей. Ниже среднеобластного значения отмечена зарплата у работников, занятых операциями с недвижимостью - около 21 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU