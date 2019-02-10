Амурчан просят поделиться архивными снимками Хэйхэ

СЕГОДНЯ 04:30 2019-02-10T07:52:53+03:00

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В Амурской области стартовала акция «Благовещенск-Хэйхэ: как начиналась дружба», приуроченаая к 30-летнему юбилею начала туризма из Благовещенска в Хэйхэ. В связи с этим государственный архив Приамурья предлагает жителям области поделиться старыми фотографиями пограничного города Поднебесной.

Министерство культуры и национальной политики Амурской области напоминает, что договор по организации однодневного туризма между городами Благовещенск и Хэйхэ был подписан 11 сентября 1988 года. Благодаря этому документу и открылся железный занавес на российско-китайской границе. В натоящее время Приамурье относится к лидерам по развитию приграничного туризма.

- Основная цель акции – сбор фотографий, запечатлевших первые экскурсии по пограничному городу сопредельного государства. Присланные фотографии и другие памятные документы будут включены в коллекцию архивных документов по истории приграничного туризма, а также станут экспонатами выставки, которая состоится в дни международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», - сообщается на сайте министерства культуры Амурской области.

Все, кто желает принять участе в акции, могут приносить свои снимки до 1 апреля 2019 года в ГБУ «Государственный архив Амурской области» по адресу: г. Благовещенск, ул. Пионерская, 12.

В случае возникновения вопросов, можно обращаться по телефону 77-88-25 или по электронной почте: gaao12@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU