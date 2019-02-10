2019-02-10T07:52:32+03:00
Общество

На отдых детей в оздоровительных лагерях выделят 265 миллионов рублей

Всего в Приамурье будет работать 317 мест отдыха
Василина ВАСИЛЬЕВА
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В 2019 году на отдых и оздоровление детей Амурской области из федерального и областного бюджетов выделили 264,7 миллиона рублей. Как сообщило правительство Амурской области, это на один миллион больше, чем планировалось в прошлом году. Об этом сообщили в пятницу, 8 февраля, на совещании членов областной межведомственной оздоровительной комиссии, которое прошло под председательством заместителя председателя Правительства Амурской области Ольги Лысенко.

На собрании рассказали, что этим летом за три недели отдыха ребенка в летнем лагере родителям Приамурья придется заплатить в среднем в 25 тысяч рублей. Какая-то часть затрат будет компенсирована из областного бюджета.

- Минимальный уровень компенсации для детей работающих граждан за счет средств субсидий из областного бюджета, в среднем, составит 14 % от стоимости путевки в загородные лагеря. Что же касается пришкольных лагерей, то здесь будет компенсировано 50 % от стоимости питания, - отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. - Всего на компенсации родителям в бюджете области предусмотрено 45,8 миллиона рублей.

По предварительнойинформации, этим летом в регионе будут работать 317 детских лагерей (20 загородных, 271 пришкольный, 15 трудовых и 11 палаточных).

ИСТОЧНИК KP.RU

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