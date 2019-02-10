2019-02-10T07:51:30+03:00
Общество

На реку Бурея выходить до сих пор опасно

Амурские спасатели держат ситуацию под контролем
Василина ВАСИЛЬЕВА
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В настоящий момент на реке Бурея в районе поселка Талакан все еще дежурят спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ. Их цель - не допустить выхода и выезда на лед людей и автомобилей.

Как стало известно, вчера, 9 февраля, на месте подрыва на реке Бурея в Хабаровском крае побывал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский. Он прокомментировал ситуацию, которая имеется сегодня на Бурее.

- Вдоль всего побережья проступает вода либо чёрный лёд, по водохранилищу лёд пока не поврежден. На перемычке в нижнем бьефомв где-то километр чистая вода, далее ломанный лёд. Перепад на оползне на утро сегодняшнего дня- 5.76, вода идёт до 2000 кубов, падает до оползня примерно 70 см в сутки, - отметил министр.

Помимо этого, Алексей Викторович заметил, что для выравнивания верхнего и нижнего бьефомв необходимо примерно 8-10 дней. До сих пор сохраняется высокая опасность нахождения на льду людей и техники как в Амурской области, так и в Хабаровском крае. Этo связано с вероятностью залома льда, выхода воды на поверхность и с резким падением ее уровня.

Напомним, пробить протоку на реке Бурея удалось 4 февраля. Для этого совершли несколько подрывов. Ширина протоки после всех работ составила 30-35 метров, длина - 200 метров, а глубина - 20 метров. Объем воды составил 600 кубометров в секунду, поэтому Бурейская ГЭС работала в штатном режиме. Для того, чтобы вернуть ее к первоначальному руслу, протоку необходимо расширить, что и планируется сделать к 18 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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