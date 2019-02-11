2019-02-11T04:43:12+03:00
Происшествия

В Благовещенске при столкновении двух иномарок пострадал 15-летний подросток

ДТП случилось на пересечении улиц Горького и Шимановского
Полина ОЗЕРОВА
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ДТП, в котором пострадал 15-летний пассажир иномарки, случилось в Благовещенске вечером 10 февраля. На регулируемом перекрестке Горького - Шимановского столкнулись два автомобиля - Toyota Belta, и Mazda Demio. Обе машины получили значительные повреждения, травмированы оказались и двое пассажиров «Тойоты». Один из них - 15-летний подросток. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины случившегося.

В городском отделе ГИБДД также сообщают, что всего за пятницу и выходные дни в Благовещенске и Благовещенском районе было зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий. В пяти из них получили травмы девять человек. К слову, по данным полиции, в минувшем январе основной причиной ДТП стало несоблюдение очередности проезда на перекрестках. Из-за этого случилось 14 происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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