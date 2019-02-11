В Приамурье грипп официально подтвердили уже у 30 заболевших

11 Февр. 08:35 2019-02-11T08:35:59+03:00

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В Амурской области осложняется ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. По данным Амурского управления Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано 30 лабораторно подтвержденных случаев гриппа типа А(H1N1)09 и А(H3N2), штаммы которых входили в состав вакцины. Также сообщается, что уровень заболеваемости ОРВИ на 15 процентов превышает эпидпорог.

По сравнению с предыдущей неделей темп прироста заболевших составил 58%. Заболеваемость, по прогнозам специалистов, будет еще расти до конца февраля. Активнее всего зараза распространяется в Благовещенске, Белогорске, Зее, Тынде и Серышевском районе. Здесь даже ввели комплекс противоэпидемических мероприятий. Позаботиться о своем здоровье следует и жителям других городов и районов области.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что в садиках и школах усилили «утренние фильтры». Также в учреждениях ввели масочный режим и приняли другие меры профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU