Начало февраля в Приамурье стало самым холодным периодом этой зимы

11 Февр. 08:57 2019-02-11T08:57:03+03:00

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Самым холодным периодом зимы 2018-2019 года стала первая декада февраля. Что неудивительно. Ранее уже сообщалось, что температура в начале февраля в среднем была на три-четыре градуса ниже нормы. А местами даже на пять-шесть! Казалось бы, рекордные морозы стоят (по данным синоптиков, местами по области до -50 доходило), но нет, оказалось, что бывало у нас и холоднее.

«В областном центре самой низкой температурой стало значение -34,8 гр. Холоднее, чем нынче, было в феврале 2014-го. А самую лютую первую декаду февраля амурчане пережили в далёком 1931-м, тогда было холоднее в среднем на 9 гр.! И не надо нам таких повторений!» - написали сотрудники Амурского гидрометцентра на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, после рекордно теплого января-2019 февраль ударил по Приамурью 40-45-градусными морозами. Причем не только по северу области, но и по тем районам, где обычно бывает теплее. В некоторых муниципалитетах из-за холодов даже перенесли соревнования «Лыжня России», а школьников перевели на дистанционное обучение. Впрочем, морозоустойчивые амурчане не растерялись, а присоседились к акции #дубакчеллендж в соцсетях, выкладывая эффектные снимки с замерзающим на морозе кипятком.

ИСТОЧНИК KP.RU