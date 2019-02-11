Благовещенцам предлагают выиграть романтический ужин
Жители Благовещенска могут выиграть романтический ужин. Розыгрыш в «Инстаграме» объявили сотрудники городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи. Поучаствовать могут все желающие молодые пары. Для этого необходимо зайти на страницу управления @molodblag28 и в комментариях к посту рассказать о своем самом оригинальном свидании.
Первые участники уже поделились своими историями романтических свиданий и знакомств со второй половинкой. К примеру, такой: «В новогоднюю ночь 2008 г, играя роль снегурочки и деда мороза, перед выступлением выпили вина для храбрости, а после выступления встретили новый год поцелуем...»
Итоги конкурса подведут в День влюбленных, 14 февраля, в 12.00. Победителей ждет сертификат на сумму 1500 рублей на ужин на двоих.
ИСТОЧНИК KP.RU