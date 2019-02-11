2019-02-11T09:23:09+03:00
Общество

Благовещенцам предлагают выиграть романтический ужин

Для этого им необходимо рассказать о своем самом оригинальном свидании
Полина ОЗЕРОВА
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Жители Благовещенска могут выиграть романтический ужин. Розыгрыш в «Инстаграме» объявили сотрудники городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи. Поучаствовать могут все желающие молодые пары. Для этого необходимо зайти на страницу управления @molodblag28 и в комментариях к посту рассказать о своем самом оригинальном свидании.

Первые участники уже поделились своими историями романтических свиданий и знакомств со второй половинкой. К примеру, такой: «В новогоднюю ночь 2008 г, играя роль снегурочки и деда мороза, перед выступлением выпили вина для храбрости, а после выступления встретили новый год поцелуем...»

Итоги конкурса подведут в День влюбленных, 14 февраля, в 12.00. Победителей ждет сертификат на сумму 1500 рублей на ужин на двоих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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