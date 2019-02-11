В Мазановском районе Приамурья реконструируют два моста

11 Февр. 10:56 2019-02-11T10:56:31+03:00

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В Мазановском районе Амурской области ведется реконструкция двух мостовых переходов через реку Каменушка и ручей Холодный. Сдать их должны к концу дорожного сезона, к работам специалисты приступили в 2018 году.

Работы ведутся непрерывно даже зимой. Реконструкцию моста через ручей Холодный на 183 километре автодороги Введеновка - Февральск - Экимчан выполняет ООО «Мостбизнесстрой». Объект пока что готов на 10 %. Что касается реконструкции моста через реку Каменушка на 73 километре автодороги Серышево - Сапронова - Новокиевский Увал, то ее выполняет ООО «Амуравтодор». Готовность объекта уже составляет 55%. Рабочие уже успели установить промежуточные и береговые опоры и закончить монтаж балок пролетного строения.

- Сейчас ведется армирование участка и объединение балок пролетного строения. К сентябрю планируем закончить реконструкцию и после оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию открыть движение автотранспорта, - рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

Пока продолжается реконструкция, амурчане пользуются объездными путями. Как только мосты введут в эксплуатацию, у жителей Мазановского района проявится устойчивое транспортное сообщение, также будет обеспечен беспрепятственный пропуск паводковых вод, сообщает пресс-служба минтранса Приамурья.

ИСТОЧНИК KP.RU