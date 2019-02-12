2019-02-12T04:23:25+03:00
Происшествия

Благовещенец, торговавший немаркированными сигаретами, пытался откупиться от полиции

Он предложил стражам порядка 100 тысяч рублей
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Попытка откупиться от проверки закончилась для индивидуального предпринимателя из Благовещенска уголовным делом. Сотрудники благовещенского отделения полиции обнаружили в одной из торговых точек немаркированную табачную продукцию. Как выяснилось, сигаретами запасся для продажи 23-летний предприниматель. Поскольку специальной маркировки на них не оказалось, полиция должна была изъять товар. Молодой человек попытался откупиться - предложил начальнику отдела экономической безопасности 100 тысяч рублей.

В итоге на благовещенца завели уголовное дело за дачу взятки, сам факт задокументировали, а деньги изъяли. Максимальное наказание, которое грозит по ч. 3 ст. 291 УК РФ - лишение свободы на срок до восьми лет.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Кстати, предпринимателю грозит еще и наказание за торговлю немаркированными сигаретами. Соответствующая проверка уже проводится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Благовещенске задержали организатора незаконных азартных игр, находившегося в федеральном розыске
Бешенство в Амурскую область пришло из Китая
За смерть полицейского амурчанин отправится в колонию на 18,5 лет
В День влюбленных в Приамурье поженятся 42 пары
В Благовещенске 14-летний ребенок оказался под колесами «Тойоты»
В Приамурье в огне пострадало около 30 тонн сои
Из-за простуды и гриппа в Амурской области частично отменили занятия в 16 школах
В Благовещенске собирать мусор в частном секторе будут в мешки
Любителей «Возрождения» в Благовещенске ждут сразу два концерта
Сотрудника управления Росреестра в Приамурье задержали по подозрению в получении взятки
СМИ: В управлении Росреестра Приамурья прошли обыски
В амурской Тамбовке сгорела квартира с четырьмя козлятами
«Роддом» для амурских коров заработал в Тамбовском районе
Благовещенцам предлагают помериться масленичными поездами
Бывший работник благовещенской мэрии «вытащил» из бюджета почти 5 миллионов
Школьник из Белогорска изобрел электронный предсказатель погоды