Благовещенец, торговавший немаркированными сигаретами, пытался откупиться от полиции

12 Февр. 04:23 2019-02-12T04:23:25+03:00

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Попытка откупиться от проверки закончилась для индивидуального предпринимателя из Благовещенска уголовным делом. Сотрудники благовещенского отделения полиции обнаружили в одной из торговых точек немаркированную табачную продукцию. Как выяснилось, сигаретами запасся для продажи 23-летний предприниматель. Поскольку специальной маркировки на них не оказалось, полиция должна была изъять товар. Молодой человек попытался откупиться - предложил начальнику отдела экономической безопасности 100 тысяч рублей.

В итоге на благовещенца завели уголовное дело за дачу взятки, сам факт задокументировали, а деньги изъяли. Максимальное наказание, которое грозит по ч. 3 ст. 291 УК РФ - лишение свободы на срок до восьми лет.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Кстати, предпринимателю грозит еще и наказание за торговлю немаркированными сигаретами. Соответствующая проверка уже проводится.

ИСТОЧНИК KP.RU