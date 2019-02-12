Школьник из Белогорска изобрел электронный предсказатель погоды

12 Февр. 04:58 2019-02-12T04:58:58+03:00

В перспективе такие устройства можно устанавливать для контроля внутреннего климата теплиц

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Десятиклассник гимназии № 1 города Белогорска Максим Дударь изобрел уникальное устройство анализа атмосферного давления, или, простыми словами, - электронный «предсказатель погоды». Парень создал его по оригинальному проекту.

- Он анализирует давление для дальнейшего предсказания погоды, также собирает и архивирует данные о температуре, давлении, влажности и изменении погоды, - рассказал Максим Дударь.

Идея пришла при подготовке проекта на школьной конференции год назад, а реализация началась с сентября 2018 года. В ход пошли современные технологии, такие как 3D-печать, и различные интернет-операции, с которыми простой пользователь сети навряд ли справится.

Изобретение юного амурчанина заняло третье место на Всероссийском XV Балтийском научно-инженерном конкурсе и было отмечено специальной премией научного жюри, сообщает пресс-служба администрации Белогорска. Уровень проектов оценивали более 400 экспертов, в том числе академики, членкоры РАН, доктора и кандидаты наук. По словам изобретателя, в перспективе «Устройство анализа атмосферного давления «Предсказатель погоды» - так правильно звучит название проекта - можно будет устанавливать для контроля внутреннего климата теплиц.

ИСТОЧНИК KP.RU