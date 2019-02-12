2019-02-12T06:33:59+03:00
Происшествия

Бывший работник благовещенской мэрии «вытащил» из бюджета почти 5 миллионов

Он работал с парой предпринимателей
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Благовещенский суд вынес приговор в отношении двух бизнесменов и теперь уже бывшего работника местной мэрии. Троицу осудили за кражу крупной суммы бюджетных денег путем обмана, да и еще и в составе преступной группы.

Как стало известно, с сентября 2014 года по декабрь 2015-го бизнесмены получали деньги в качестве грантов на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Вот только гранты эти использовались совершенно не по назначению.

Предприниматели печатали поддельные документы о своих несуществующих расходах. А сотрудник мэрии им помогал - рассматривал заявки на получение денег и, имея на то по закону все полномочия, непременно одобрял. За это предприниматели его отблагодарили. Деньгами.

В целом троица наворовала из городского бюджета 4,9 миллиона рублей.

В итоге один из бизнесменов получил 1 год и 3 месяца, а второй - год колонии общего режима. Чиновника наказали строже - он проведет 3,5 года также в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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