Благовещенцам предлагают помериться масленичными поездами

12 Февр. 07:58 2019-02-12T07:58:08+03:00

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Совсем скоро благовещенцы будут провожать зиму, встречать весну и жечь чучело на площади имени Ленина. Здесь 10 марта в 12.00 состоится традиционное гуляние «Широкая Масленица». Но готовиться к празднику жители Благовещенска начнут заранее, если захотят поучаствовать в конкурсе масленичных поездов.

- Участникам конкурса предлагается собрать озорную команду персонажей русского фольклора, придумать название команде, изготовить и нарядить масленичную куклу, а также подготовить презентацию своего масленичного поезда, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Поучаствовать в конкурсе могут семейные и творческие коллективы, общественные организации, школы, садики и не только. Выбирать лучший масленичный поезд будет жюри - эксперты в области культуры, искусства и декоративно-прикладного творчества. Награждать победителя будут как раз во время праздничного гуляния на главной площади города.

Заявки на участие будут принимать до 22 февраля по электронной почте: zayavkigdk@mail (с пометкой «Масленица») или в Городском доме культуры по адресу ул. Ленина, 144. Уточнить информацию можно по телефонам 46-26-54, 52-89-18. Положение о конкурсе и форму заявки можно найти на сайте городского управления культуры культура.благовещенск.рф в разделе «Фестивали и мероприятия» или на сайте gdkamur.ru в разделе «Положения».

ИСТОЧНИК KP.RU