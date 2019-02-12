2019-02-12T08:43:15+03:00
Экономика

«Роддом» для амурских коров заработал в Тамбовском районе

В начале февраля сюда перевели буренок, которых завезли в хозяйство «Приамурье» из Красноярского края в конце 2018 года
Юлия ГОМАН
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Новый «роддом» поможет увеличить объемы производства молока и поголовье племенных телят. Фото: amurobl.ruНовый «роддом» поможет увеличить объемы производства молока и поголовье племенных телят. Фото: amurobl.ru
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Целое родильное отделение для коров построили в Тамбовском районе Амурской области. Сюда в начале февраля переселили буренок, которых привезли в конце 2018 года в хозяйство «Приамурье» из Красноярского края. В новом «роддоме» на 110 голов есть профилакторий и выгульный двор. Он поможет увеличить объемы производства молока и поголовье племенных телят в молочных комплексах, работающих в Приамурье. Проект поддерживается областным минсельхозом и управлением ветеринарии. Деньги на реализацию идут из областного и федерального бюджетов.

- Для аграрной Амурской области ввод в эксплуатацию такого объекта важен, прежде всего потому, что дает возможность разводить племенных животных в регионе. Сегодня же министерство сельского хозяйства области закупает племенных телят для амурских хозяйств в других регионах. В этом случае присутствуют риски во время транспортировки, акклиматизации животных. Учитывая транспортные расходы, телята обходятся амурским хозяйствам значительно дороже, - отметил глава Приамурья Василий Орлов.

По словам губернатора, отрасль животноводства в области - одно из самых перспективных направлений для инвестирования. По предварительным данным, в 2018 году производство молока в Приамурье выросло на 3,5%, в том числе в сельхозорганизациях - на 13,7% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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