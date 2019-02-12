2019-02-12T09:43:49+03:00
Происшествия

В амурской Тамбовке сгорела квартира с четырьмя козлятами

На соседнюю квартиру огонь перекинуться не успел
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 12 февраля, случился пожар в селе Тамбовка Амурской области. Здесь на одном из частных подворий загорелся двухквартирный жилой дом. Пожар начался в квартире №2, в огне погибли находившиеся там четыре козленка.

- В течение восьми минут открытый огонь был ликвидирован. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня на соседнюю квартиру, - сообщают в Главном управлении МЧС России по Амурской области.

Пламя повредило квартиру по всей площади. С огнем боролись сотрудники пожарно-спасательной части №60 села Тамбовка в составе пяти человек. Теперь предстоит выяснить причину и виновника случившегося.

ВАЖНО!

Телефон пожарных и спасателей:

- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;

- 01 - со стационарных телефонов;

- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Благовещенске задержали организатора незаконных азартных игр, находившегося в федеральном розыске
Бешенство в Амурскую область пришло из Китая
За смерть полицейского амурчанин отправится в колонию на 18,5 лет
В День влюбленных в Приамурье поженятся 42 пары
В Благовещенске 14-летний ребенок оказался под колесами «Тойоты»
В Приамурье в огне пострадало около 30 тонн сои
Из-за простуды и гриппа в Амурской области частично отменили занятия в 16 школах
В Благовещенске собирать мусор в частном секторе будут в мешки
Любителей «Возрождения» в Благовещенске ждут сразу два концерта
Сотрудника управления Росреестра в Приамурье задержали по подозрению в получении взятки
СМИ: В управлении Росреестра Приамурья прошли обыски
«Роддом» для амурских коров заработал в Тамбовском районе
Благовещенцам предлагают помериться масленичными поездами
Бывший работник благовещенской мэрии «вытащил» из бюджета почти 5 миллионов
Школьник из Белогорска изобрел электронный предсказатель погоды
Благовещенец, торговавший немаркированными сигаретами, пытался откупиться от полиции