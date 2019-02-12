В амурской Тамбовке сгорела квартира с четырьмя козлятами
Сегодня утром, 12 февраля, случился пожар в селе Тамбовка Амурской области. Здесь на одном из частных подворий загорелся двухквартирный жилой дом. Пожар начался в квартире №2, в огне погибли находившиеся там четыре козленка.
- В течение восьми минут открытый огонь был ликвидирован. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня на соседнюю квартиру, - сообщают в Главном управлении МЧС России по Амурской области.
Пламя повредило квартиру по всей площади. С огнем боролись сотрудники пожарно-спасательной части №60 села Тамбовка в составе пяти человек. Теперь предстоит выяснить причину и виновника случившегося.
ВАЖНО!
Телефон пожарных и спасателей:
- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;
- 01 - со стационарных телефонов;
- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU