В амурской Тамбовке сгорела квартира с четырьмя козлятами

12 Февр. 09:43 2019-02-12T09:43:49+03:00

На соседнюю квартиру огонь перекинуться не успел

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Сегодня утром, 12 февраля, случился пожар в селе Тамбовка Амурской области. Здесь на одном из частных подворий загорелся двухквартирный жилой дом. Пожар начался в квартире №2, в огне погибли находившиеся там четыре козленка.

- В течение восьми минут открытый огонь был ликвидирован. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня на соседнюю квартиру, - сообщают в Главном управлении МЧС России по Амурской области.

Пламя повредило квартиру по всей площади. С огнем боролись сотрудники пожарно-спасательной части №60 села Тамбовка в составе пяти человек. Теперь предстоит выяснить причину и виновника случившегося.

ВАЖНО!

Телефон пожарных и спасателей:

- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;

- 01 - со стационарных телефонов;

- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU