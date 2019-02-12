2019-02-13T04:00:06+03:00
Происшествия

СМИ: В управлении Росреестра Приамурья прошли обыски

На допрос вызвали руководителя ведомства и еще двоих человек
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 февраля, в управлении Росреестра по Амурской области прошли обыски. Как сообщает газета «Амурская правда», сотрудники правоохранительных органов осмотрели кабинеты сотрудников ведомства, а также вызвали на допрос руководителя управления и еще двоих человек.

По сообщениям ряда СМИ, сотрудника Амурского управления Росреестра заподозрили во взяточничестве, возбуждены уголовные дела. Однако в следственном управлении Следственном комитете России по Амурской области информацию о каком-либо расследовании пока официально не подтверждают.

Позже стали известны подробности случившегося. В ноябре 2018 года одна из благовещенских предприниматлеьниц дала ведущему специалисту отдела регистрации прав Росреестра взятку - целых 170 тысяч рублей. За эти деньги он должен был внести в Единый государственный реестр недвижимого имущества изменения по наименованию объекта недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Благовещенске задержали организатора незаконных азартных игр, находившегося в федеральном розыске
Бешенство в Амурскую область пришло из Китая
За смерть полицейского амурчанин отправится в колонию на 18,5 лет
В День влюбленных в Приамурье поженятся 42 пары
В Благовещенске 14-летний ребенок оказался под колесами «Тойоты»
В Приамурье в огне пострадало около 30 тонн сои
Из-за простуды и гриппа в Амурской области частично отменили занятия в 16 школах
В Благовещенске собирать мусор в частном секторе будут в мешки
Любителей «Возрождения» в Благовещенске ждут сразу два концерта
Сотрудника управления Росреестра в Приамурье задержали по подозрению в получении взятки
В амурской Тамбовке сгорела квартира с четырьмя козлятами
«Роддом» для амурских коров заработал в Тамбовском районе
Благовещенцам предлагают помериться масленичными поездами
Бывший работник благовещенской мэрии «вытащил» из бюджета почти 5 миллионов
Школьник из Белогорска изобрел электронный предсказатель погоды
Благовещенец, торговавший немаркированными сигаретами, пытался откупиться от полиции