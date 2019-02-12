СМИ: В управлении Росреестра Приамурья прошли обыски

12 Февр. 11:26 2019-02-13T04:00:06+03:00

На допрос вызвали руководителя ведомства и еще двоих человек

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Сегодня, 12 февраля, в управлении Росреестра по Амурской области прошли обыски. Как сообщает газета «Амурская правда», сотрудники правоохранительных органов осмотрели кабинеты сотрудников ведомства, а также вызвали на допрос руководителя управления и еще двоих человек.

По сообщениям ряда СМИ, сотрудника Амурского управления Росреестра заподозрили во взяточничестве, возбуждены уголовные дела. Однако в следственном управлении Следственном комитете России по Амурской области информацию о каком-либо расследовании пока официально не подтверждают.

Позже стали известны подробности случившегося. В ноябре 2018 года одна из благовещенских предприниматлеьниц дала ведущему специалисту отдела регистрации прав Росреестра взятку - целых 170 тысяч рублей. За эти деньги он должен был внести в Единый государственный реестр недвижимого имущества изменения по наименованию объекта недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU