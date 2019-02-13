Сотрудника управления Росреестра в Приамурье задержали по подозрению в получении взятки

13 Февр. 03:57 2019-02-13T03:57:51+03:00

Вместе с ним уголовное дело завели и на предпринимательницу, которая давала ему 170 тысяч рублей

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В Благовещенске по факту взяточничества возбуждены два уголовных дела - на местную предпринимательницу и ведущего специалиста отдела регистрации прав управления Росреестра по Амурской области. По версии следствия, благовещенка в ноябре 2018 года дала сотруднику Росреестра взятку - целых 170 тысяч рублей. За эти деньги он должен был внести в Единый государственный реестр недвижимого имущества изменения по наименованию объекта недвижимости.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, факты дачи и получения взятки выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов работали в управлении Росреестра 12 февраля.

- В настоящее время подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подследственных меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственной группой проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - уточняют в СУ СК России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU