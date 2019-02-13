Любителей «Возрождения» в Благовещенске ждут сразу два концерта
В Благовещенске в ближайшие дни пройдет сразу два концерта известного в Приамурье и за его пределами камерного хора «Возрождение». Первый из них состоится в рамках проекта «Возрождение в музее». Поклонникам Амурского камерного хора представят программу «На языке музыки» с произведениями известных зарубежных композиторов А. Лотти, Ф. Шуберта, А. Дворжака, А. Куэльо, Р. Нобле, В. Луковски и других.
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
15 февраля в 19.00
Цена билетов: 400 рублей
А в субботу амучане смогут окунуться в закулисную жизнь областной филармонии. «Ночь. Хор. Филармония» - необычный концерт, здесь зрители сначала пообщаются с артистами, сделают селфи в фотозоне, поучаствуют в розыгрышах призов и абонементов и не только.
Амурская областная филармония
ул. Пионерская, 1
16 февраля в 20.00
Цена билетов: 500 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU