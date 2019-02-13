Любителей «Возрождения» в Благовещенске ждут сразу два концерта

13 Февр. 04:39 2019-02-13T04:39:12+03:00

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В Благовещенске в ближайшие дни пройдет сразу два концерта известного в Приамурье и за его пределами камерного хора «Возрождение». Первый из них состоится в рамках проекта «Возрождение в музее». Поклонникам Амурского камерного хора представят программу «На языке музыки» с произведениями известных зарубежных композиторов А. Лотти, Ф. Шуберта, А. Дворжака, А. Куэльо, Р. Нобле, В. Луковски и других.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

15 февраля в 19.00

Цена билетов: 400 рублей

А в субботу амучане смогут окунуться в закулисную жизнь областной филармонии. «Ночь. Хор. Филармония» - необычный концерт, здесь зрители сначала пообщаются с артистами, сделают селфи в фотозоне, поучаствуют в розыгрышах призов и абонементов и не только.

Амурская областная филармония

ул. Пионерская, 1

16 февраля в 20.00

Цена билетов: 500 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU