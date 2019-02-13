В Благовещенске собирать мусор в частном секторе будут в мешки

13 Февр. 05:36 2019-02-13T05:36:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приамурье продолжают готовиться к «мусорной реформе», которая вступит в силу с 1 апреля. Местами не обходится без некоторых сложностей. Так, в Благовещенске в частном секторе из-за застройки не везде можно обустроить нормальную контейнерную площадку. Поэтому здесь решили организовать бесконтейнерный вывоз отходов - их будут вывозить в пакетах. Мешки для мусора горожанам предоставит региональный оператор (в областном центре это ООО «Полигон»). Также обещают вывозить и те пакеты, которые люди будут покупать сами.

Всего в Благовещенске около 7,5 тысячи частных домов. Власти определили места, где будут останавливаться мусоровозы - по восемь остановок на квартал.

- В определенное время, в соответствии с определенным графиком будет приезжать спецмашина и собирать мусор, - пояснил начальник управления ЖКХ Благовещенска Сергей Казанцев.

Этот график будет опубликован на сайте городской администрации 1 марта. Впоследствии его смогут скорректировать, если поступят такие предложения от жителей. Что касается частных домов, которые находятся рядом с многоквартирными, то там могут организовать вывоз мусора с уже существующих контейнерных площадок. Такая возможность сейчас рассматривается.

Также, как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, ООО «Полигон» организует специальный расчетно-кассовый центр, чтобы выставлять счета горожанам. А до 15 февраля местные власти должны подготовить реестры размещения контейнерных площадок и бесконтейнерного вывоза отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU