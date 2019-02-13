2019-02-13T08:20:18+03:00
Здоровье

Из-за простуды и гриппа в Амурской области частично отменили занятия в 16 школах

Эпидпорог в одном только Благовещенске превышен уже на 41%
Юлия ГОМАН
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Количество групповых очагов заболеваний ОРВИ среди школьников увеличилось в пять раз. Фото: DepositphotosКоличество групповых очагов заболеваний ОРВИ среди школьников увеличилось в пять раз. Фото: Depositphotos
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В правительстве Приамурья обсудили ситуацию с распространением гриппа и ОРВИ в регионе. Напомним, на этой неделе управление Роспотребнадзора сообщило, что в области лабораторно подтвердили уже 30 случаев гриппа, а показатель заболеваемости ОРВИ в целом в регионе на 15% выше недельного эпидпорога. Что касается отдельных территорий, то больше всего эпидпорог превышен в Благовещенске - на 41%, Зее - на 30,6% и в Серышевском районе - в 3,4 раза.

- Количество групповых очагов заболеваний ОРВИ среди школьников увеличилось в пять раз. Частично приостановлен образовательный процесс в 21-м классе/группе 16 образовательных учреждений. Полностью приостановлен образовательный процесс в двух школах и одном дошкольном учреждении (г. Благовещенск, Селемджинский и Шимановский районы), где в совокупности заболело 96 детей, - рассказал министр здравоохранения Приамурья Андрей Субботин.

Как сообщалось ранее, в Благовещенске школьников с первого по четвертый классы пару дней назад перевели на дистанционное обучение на время разгула заразы. Как уточняет пресс-служба правительства, на следующей неделе 12 областного центра уйдут на плановые каникулы. Это также должно помочь избежать роста заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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