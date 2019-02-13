В Приамурье в огне пострадало около 30 тонн сои

13 Февр. 08:42 2019-02-13T08:42:48+03:00

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В амурском селе Зеленый Бор в ночь на 13 февраля случился пожар. Здесь загорелась соя на зерновом дворе в металлическом бункере. На место выехали восемь сотрудников пожарно-спасательной части №62 села Поярково. Также в тушении пожара помогали десять человек с самого зернового двора.

Открытое горение удалось ликвидировать за 13 минут. Однако пламя все-таки повредило около 30 тонн соевых бобов. Теперь специалистам предстоит установить причину и виновника случившегося пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

К слову, ранее пожар случился в селе Тамбовка в двухквартирном доме. Загорелась одна из квартир, в которой в тот момент находились четыре козленка. Животные погибли.

ВАЖНО!

Телефон пожарных и спасателей:

- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;

- 01 - со стационарных телефонов;

- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU