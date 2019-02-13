В Приамурье в огне пострадало около 30 тонн сои
В амурском селе Зеленый Бор в ночь на 13 февраля случился пожар. Здесь загорелась соя на зерновом дворе в металлическом бункере. На место выехали восемь сотрудников пожарно-спасательной части №62 села Поярково. Также в тушении пожара помогали десять человек с самого зернового двора.
Открытое горение удалось ликвидировать за 13 минут. Однако пламя все-таки повредило около 30 тонн соевых бобов. Теперь специалистам предстоит установить причину и виновника случившегося пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.
К слову, ранее пожар случился в селе Тамбовка в двухквартирном доме. Загорелась одна из квартир, в которой в тот момент находились четыре козленка. Животные погибли.
ВАЖНО!
Телефон пожарных и спасателей:
- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;
- 01 - со стационарных телефонов;
- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU