В Благовещенске 14-летний ребенок оказался под колесами «Тойоты»

13 Февр. 09:14 2019-02-13T09:14:55+03:00

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В Благовещенске Toyota Vitz сбила 14-летнюю девочку. ДТП произошло 12 февраля около 10 часов утра на перекрестке Октябрьская-Театральная. Автомобиль поворачивал направо, когда сбил подростка. Девочка, кстати, переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. с полученными травмами школьницу увезли в больницу, сообщает городской отдел ГИБДД.

Всего с начала года, по данным полиции, в Благовещенске и Благовещенском районе случилось 15 ДТП, в которых пострадали пешеходы. Восемь из них - дети. По сравнению с 2018 годом количество происшествий на дорогах именно с пешеходами увеличилось на 15%. Что особенно печально, число происшествий с участием детей увеличилось в семь раз.

По словам начальника благовещенского отдела ГИБДД Дмитрия Глущенко, большая часть аварий происходит из-за невнимательности водителей при поворотах как раз на перекрестках. Впрочем, порой в происшествиях становятся виноваты и сами пешеходы, когда переходят дорогу в неустановленных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU