В День влюбленных в Приамурье поженятся 42 пары

13 Февр. 09:49 2019-02-13T09:49:04+03:00

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Завтра, в День святого Валентина, в Амурской области сочетаются браком 42 пары молодоженов. Из них 13 - в Благовещенске. Обычно торжественные регистрации у нас проходят в среду, пятницу и субботу, но «по просьбам трудящихся» делают исключения, когда амурчане заранее записываются на какую-то красивую дату.

Как сообщают в управлении ЗАГС по Амурской области, 14 февраля молодоженов в холле дворца бракосочетаний Благовещенска будет приветствовать особый гость от одного из праздничных агентств города. Также будет работать новая фотозона для счастливых пар.

Напомним, свадьбы в красивые даты и праздники у влюбленных в Приамурье пользуются популярностью. Первая красивая дата в этом году выпала на 19.01.19. В этот день пожелали расписаться 37 пар, из них 18 - в Благовещенске. Еще 19 пар влюбленных решили устроить себе двойной праздник и поженились 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU