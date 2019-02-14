За смерть полицейского амурчанин отправится в колонию на 18,5 лет

СЕГОДНЯ 04:29 2019-02-14T04:29:43+03:00

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В Приамурье суд присяжных признал виновным в смерти полицейского жителя Зеи. Его приговорили к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на год и два месяца. Также ему придется заплатить штраф - 10 000 рублей.

Преступление было совершено еще в мае 2016 года. Амурчанин решил напасть на местную предпринимательницу, владелицу магазина стройматериалов. На дело он взял с собой соседа, который должен был «постоять на стреме». Сосед при этом думал, что речь идет о краже, а не о вооруженном нападении. О готовящемся преступлении стало известно полиции. Один из сотрудников попытался задержать злоумышленников, но началась перестрелка. От полученных ранений полицейский скончался.

Жителя Зеи осудили сразу по двум статьям - за разбой и посягательство на жизнь сотрудника полиции. Не остался безнаказанным и его сообщник. Мужчину осудили за покушение на кражу, суд назначил ему три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

Напомним, погибшего при исполнении полицейского посмертно наградили орденом мужества, а на здании отделения полиции в Зее установили мемориальную доску.

ИСТОЧНИК KP.RU