2019-02-14T05:54:39+03:00
Общество

Бешенство в Амурскую область пришло из Китая

Источник заразы установили ученые из города Владимира
Юлия ГОМАН
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Бешенство разгулялось в Приамурье в конце прошлого года. Откуда пришел вирус, которого в нашем регионе не было уже очень давно, было не ясно. Чтобы это выяснить, пришлось обращаться к специалистам НИИ города Владимира. Они-то и выяснили, что бешенство в Приамурье пришло не из Приморья или Бурятии, где также были вспышки опасного заболевания, а из Китая. Пробы на 99,2% совпали с генотипом вируса, выявленного в городе Тунцзян провинции Хэйлунцзян в 2011 году.

- В Китае профилактика бешенства среди диких животных не проводится никакая, в связи с чем вспышки заболевания регистрируются там регулярно. Учитывая близкое соседство, можно предположить, что больное бешенством животное, возможно и лиса, пришло по льду Амура в Михайловский район, - сообщает областное управление ветеринарии.

Напомним, вспышка бешенства в Приамурье началась с одной заболевшей коровы. Позже были лабораторно подтверждены еще 14 случаев. Пришлось ввести карантин, начать поголовную вакцинацию скота в неблагополучных районах и мониторинг диких зверей. К счастью, с начала этого года новых случаев бешенства у нас зарегистрировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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