СЕГОДНЯ 07:09 2019-02-14T07:09:20+03:00

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В Благовещенске по подозрению сразу в двух преступлениях задержали 32-летнего мужчину. Его подозревают в организации преступного сообщества и незаконной организации азартных игр. Мужчина находился в федеральном розыске. Чтобы его задержать, понадобилось объединить усилия сразу нескольких ведомств - Амурского погрануправения, полиции Хабаровска и Приамурья, а также Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области, в ходе предварительного следствия выяснилось, что задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за различные преступления. Причем неоднократно. Известно также, что, находясь в федеральном розыске, он пытался организовать преступное сообщество, чтобы нарушать закон на территории нашего региона. Сейчас в отношении задержанного проводится разбирательство, после которого примут процессуальное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/691755" frameborder="0"></iframe> В Благовещенске задержали организатора незаконных азартных игр, находившегося в федеральном розыске.Видео предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Амурской области

ИСТОЧНИК KP.RU