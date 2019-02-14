В Благовещенске задержали организатора незаконных азартных игр, находившегося в федеральном розыске
В Благовещенске по подозрению сразу в двух преступлениях задержали 32-летнего мужчину. Его подозревают в организации преступного сообщества и незаконной организации азартных игр. Мужчина находился в федеральном розыске. Чтобы его задержать, понадобилось объединить усилия сразу нескольких ведомств - Амурского погрануправения, полиции Хабаровска и Приамурья, а также Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области, в ходе предварительного следствия выяснилось, что задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за различные преступления. Причем неоднократно. Известно также, что, находясь в федеральном розыске, он пытался организовать преступное сообщество, чтобы нарушать закон на территории нашего региона. Сейчас в отношении задержанного проводится разбирательство, после которого примут процессуальное решение.
В Благовещенске задержали организатора незаконных азартных игр, находившегося в федеральном розыске.Видео предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Амурской области
ИСТОЧНИК KP.RU