В Приамурье ребенок во время игры застрял бетонном кубе

СЕГОДНЯ 09:41 2019-02-14T09:41:56+03:00

Вот в такой конструкции застрял мальчик. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ.

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Сотрудникам новобурейской пожарной части пришлось вызволять школьника из бетонной конструкции. Вечером 13 февраля поступило сообщение, что во время игры 11-летний ребенок спрятался в бетонной кубообразной конструкции. Залезть-то туда мальчик смог, а вот выбраться наружу - уже нет, хотя и пытался. Больше того, во время одной из попыток у него еще и нога застряла.

На помощь ребенку приехали трое сотрудников пожарной части поселка Новобурейский. На месте пожарные-спасатели выяснили, что глубина конструкции составляет около 1,20 метра, а из-за небольшого диаметра спуститься туда взрослый человек не сможет.

- Огнеборцы сначала пытались вытащить ребенка с помощью спасательной веревки, но попытка оказалась без результатной. Тогда начальник пожарной части принял решение поднять саму конструкцию с помощью автокрана. Бетонный корпус удалось приподнять на 40 сантиметров и освободить ребенка, - сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

В целом школьнику пришлось просидеть в этой ловушке около часа. Спасатели передали его медикам - в результате «игры» он получил небольшое переохлаждение. К счастью, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU