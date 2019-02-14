2019-02-14T10:25:37+03:00
Общество

В Приамурье браконьеры во время погони попытались избавиться от мяса убитой косули

Один из нарушителей также пытался с оружием в руках убежать в тайгу
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

На браконьерстве в Мазановском районе попались двое жителей Свободного. Сотрудники управления по охране животного мира Приамурья во время рейда рано утром увидели в районе села Практичи «уазик» браконьеров. Останавливаться по требованию охотинспекторов мужчины не стали, а наоборот бросились наутек. В погони они даже попытались избавиться от улик - выбросили в окно машины мясо убитой косули. А потом пассажир «уазика» и вовсе попытался убежать в тайгу, выскочив из машины с оружием в руках.

- Поскольку весь процесс с самого начала снимался на камеру, попытка сбежать и избавиться от улик, была бесполезна, - сообщают в управлении по охране животного мира Амурской области. - И водитель, и пытавшийся скрыться пассажир, несмотря на оказанное неповиновение, были задержаны. На место вызвали сотрудников полиции. В автомобиле при досмотре нашли окровавленные ножи, одежду, а также шерсть косули.

Также удалось найти и само место, где проходила незаконная охота. У нарушителей забрали иностранный карабин и мясо самца и самки косуль. Вопрос о возбуждении уголовного дела сейчас решается. К слову, за нанесенный природе ущерб браконьеров могут заставить заплатить компенсацию - 320 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудника Росреестра в Приамурье и предпринимательницу, которая дала ему взятку, отправили под стражу на два месяца
В Приамурье ребенок во время игры застрял в бетонном кубе
В Благовещенске задержали организатора незаконных азартных игр, находившегося в федеральном розыске
Бешенство в Амурскую область пришло из Китая
За смерть полицейского амурчанин отправится в колонию на 18,5 лет
В День влюбленных в Приамурье поженятся 42 пары
В Благовещенске 14-летний ребенок оказался под колесами «Тойоты»
В Приамурье в огне пострадало около 30 тонн сои
Из-за простуды и гриппа в Амурской области частично отменили занятия в 16 школах
В Благовещенске собирать мусор в частном секторе будут в мешки
Любителей «Возрождения» в Благовещенске ждут сразу два концерта
Сотрудника управления Росреестра в Приамурье задержали по подозрению в получении взятки
СМИ: В управлении Росреестра Приамурья прошли обыски
В амурской Тамбовке сгорела квартира с четырьмя козлятами
«Роддом» для амурских коров заработал в Тамбовском районе
Благовещенцам предлагают помериться масленичными поездами
Бывший работник благовещенской мэрии «вытащил» из бюджета почти 5 миллионов
Школьник из Белогорска изобрел электронный предсказатель погоды
Благовещенец, торговавший немаркированными сигаретами, пытался откупиться от полиции