В Приамурье браконьеры во время погони попытались избавиться от мяса убитой косули

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-14T10:25:37+03:00

Один из нарушителей также пытался с оружием в руках убежать в тайгу

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На браконьерстве в Мазановском районе попались двое жителей Свободного. Сотрудники управления по охране животного мира Приамурья во время рейда рано утром увидели в районе села Практичи «уазик» браконьеров. Останавливаться по требованию охотинспекторов мужчины не стали, а наоборот бросились наутек. В погони они даже попытались избавиться от улик - выбросили в окно машины мясо убитой косули. А потом пассажир «уазика» и вовсе попытался убежать в тайгу, выскочив из машины с оружием в руках.

- Поскольку весь процесс с самого начала снимался на камеру, попытка сбежать и избавиться от улик, была бесполезна, - сообщают в управлении по охране животного мира Амурской области. - И водитель, и пытавшийся скрыться пассажир, несмотря на оказанное неповиновение, были задержаны. На место вызвали сотрудников полиции. В автомобиле при досмотре нашли окровавленные ножи, одежду, а также шерсть косули.

Также удалось найти и само место, где проходила незаконная охота. У нарушителей забрали иностранный карабин и мясо самца и самки косуль. Вопрос о возбуждении уголовного дела сейчас решается. К слову, за нанесенный природе ущерб браконьеров могут заставить заплатить компенсацию - 320 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU