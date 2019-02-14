Сотрудника Росреестра в Приамурье и предпринимательницу, которая дала ему взятку, отправили под стражу на два месяца

СЕГОДНЯ 11:38 2019-02-14T11:38:04+03:00

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В Благовещенске городской суд рассмотрел ходатайство следователей по уголовным делам о взяточничестве. Напомним, в получении крупной взятки подозревается сотрудница управления Росреестра по Амурской области. Второе дело заведено на благовещенскую предпринимательницу, которая, по версии следствия, и дала взятку - 170 тысяч рублей. За эти деньги сотрудница управления должна была внести в Единый государственный реестр недвижимого имущества изменения по наименованию объекта недвижимости.

Обе женщины подозреваются в совершении особо тяжкого преступления, за которое по закону грозит наказание до 12 лет лишения свободы. У суда были достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемые смогут надавить на свидетелей, уничтожить доказательства или вообще скрыться от следователей. Суд также учел, что уголовное дело находится в первоначальной стадии расследования - следователи сейчас занимаются сбором и закреплением доказательств. Учитывая все это, и одной, и второй назначили меру пресечения - два месяца заключения под стражу, то есть до 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU