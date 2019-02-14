2019-02-14T11:38:04+03:00
Происшествия

Сотрудника Росреестра в Приамурье и предпринимательницу, которая дала ему взятку, отправили под стражу на два месяца

Меру пресечения на время расследования выбрал Благовещенский городской суд
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Благовещенске городской суд рассмотрел ходатайство следователей по уголовным делам о взяточничестве. Напомним, в получении крупной взятки подозревается сотрудница управления Росреестра по Амурской области. Второе дело заведено на благовещенскую предпринимательницу, которая, по версии следствия, и дала взятку - 170 тысяч рублей. За эти деньги сотрудница управления должна была внести в Единый государственный реестр недвижимого имущества изменения по наименованию объекта недвижимости.

Обе женщины подозреваются в совершении особо тяжкого преступления, за которое по закону грозит наказание до 12 лет лишения свободы. У суда были достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемые смогут надавить на свидетелей, уничтожить доказательства или вообще скрыться от следователей. Суд также учел, что уголовное дело находится в первоначальной стадии расследования - следователи сейчас занимаются сбором и закреплением доказательств. Учитывая все это, и одной, и второй назначили меру пресечения - два месяца заключения под стражу, то есть до 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приамурье браконьеры во время погони попытались избавиться от мяса убитой косули
В Приамурье ребенок во время игры застрял в бетонном кубе
В Благовещенске задержали организатора незаконных азартных игр, находившегося в федеральном розыске
Бешенство в Амурскую область пришло из Китая
За смерть полицейского амурчанин отправится в колонию на 18,5 лет
В День влюбленных в Приамурье поженятся 42 пары
В Благовещенске 14-летний ребенок оказался под колесами «Тойоты»
В Приамурье в огне пострадало около 30 тонн сои
Из-за простуды и гриппа в Амурской области частично отменили занятия в 16 школах
В Благовещенске собирать мусор в частном секторе будут в мешки
Любителей «Возрождения» в Благовещенске ждут сразу два концерта
Сотрудника управления Росреестра в Приамурье задержали по подозрению в получении взятки
СМИ: В управлении Росреестра Приамурья прошли обыски
В амурской Тамбовке сгорела квартира с четырьмя козлятами
«Роддом» для амурских коров заработал в Тамбовском районе
Благовещенцам предлагают помериться масленичными поездами
Бывший работник благовещенской мэрии «вытащил» из бюджета почти 5 миллионов
Школьник из Белогорска изобрел электронный предсказатель погоды
Благовещенец, торговавший немаркированными сигаретами, пытался откупиться от полиции