2019-02-15T02:41:27+03:00
Дом. Семья

В Амурской области предлагают поселить еще двух тигров

По мнению специалистов, для этого в Бурейском районе есть подходящие условия
Юлия ГОМАН
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В 2014 году в Амурской области уже выпускали тигров в дикую природу. Фото: amuroopt.ruВ 2014 году в Амурской области уже выпускали тигров в дикую природу. Фото: amuroopt.ru
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Два краснокнижных тигра сейчас находятся в центре реабилитации в Приморье. Как только их «выпишут», они могут поселиться в Амурской области. По крайней мере, такое предложение поступило от амурских специалистов.

- Двух тигров после реабилитации в приморском центре в мае планируется выпустить в дикую природу. Мы направили в учреждение предложение о выпуске хищников на территории Амурской области, в частности - в границах Бурейского природного парка, - рассказал заместитель начальника Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Приамурья Андрей Тарасов.

В Бурейском районе для полосатых хищников как раз подходящие условия: численность кабанов здесь остается стабильной, так что-то еды для тигров будет достаточно. Как сообщает пресс-служба правительства Приамурья, судьба и новое место жительства тигров определится весной.

Напомним, в 2014 году в Амурской области уже выпускали тигров в дикую природу. Трех тигрят - Борю, Кузю и Илону - выпустил лично Владимир Путин. Из всей полосатой троицы жить здесь осталась только Илона, ее следы регистрируют в Хинганском заповеднике. А вот Боря и Кузя «переехали» в соседние регионы. Причем Боря, поселившись в Еврейской автономной области, встретил там тигрицу Светлую. Позже у них родились тигрята.

ИСТОЧНИК KP.RU

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