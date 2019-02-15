Рано утром в Благовещенске загорелся склад на торговой базе
Недобрым выдалось утро пятницы, 15 февраля, для амурских пожарных. В 5.45 утра поступило сообщение о том, что горит склад на торговой базе, расположенной на улице Пионерской в Благовещенске.
- Через четыре минуты огнеборцы уже прибыли на место. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, предварительно площадь горения составила 200 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.
Поскольку у пожара был повышенный ранг сложности, на место направили дополнительные силы и средства. В тушении участвовали пожарные Благовещенского гарнизона - 21 человек и восемь единиц техники. Всего же на месте происшествия работали 49 человек и 15 единиц техники.
В социальных сетях уже появилось видео с места пожара, снятое очевидцами. На кадрах видно, как работают пожарные, а из складского помещения идет густой дым.
ВАЖНО!
Телефон пожарных и спасателей:
- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;
- 01 - со стационарных телефонов;
- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.
В Благовещенске загорелся склад на торговой базе по улице Пионерской.
ИСТОЧНИК KP.RU