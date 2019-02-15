2019-02-15T05:05:05+03:00
Происшествия

Рано утром в Благовещенске загорелся склад на торговой базе

Пожару присвоили повышенный ранг сложности [видео]
Юлия ГОМАН
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Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Фото: 28.mchs.gov.ruПожару был присвоен повышенный ранг сложности. Фото: 28.mchs.gov.ru
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Недобрым выдалось утро пятницы, 15 февраля, для амурских пожарных. В 5.45 утра поступило сообщение о том, что горит склад на торговой базе, расположенной на улице Пионерской в Благовещенске.

- Через четыре минуты огнеборцы уже прибыли на место. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, предварительно площадь горения составила 200 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

Поскольку у пожара был повышенный ранг сложности, на место направили дополнительные силы и средства. В тушении участвовали пожарные Благовещенского гарнизона - 21 человек и восемь единиц техники. Всего же на месте происшествия работали 49 человек и 15 единиц техники.

В социальных сетях уже появилось видео с места пожара, снятое очевидцами. На кадрах видно, как работают пожарные, а из складского помещения идет густой дым.

ВАЖНО!

Телефон пожарных и спасателей:

- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;

- 01 - со стационарных телефонов;

- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

В Благовещенске загорелся склад на торговой базе по улице Пионерской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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